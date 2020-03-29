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رياضة

سيناريو مخطط.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة عمرو وردة بعد الفيديو الإباحي

الأحد 29/مارس/2020 - 12:17 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
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عمرو ابوبكر
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هاني أبو ريدة أرسل عبر جروب واتس اب للاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاد عمرو وردة. 

وأضاف شوبير خلال تصريحاته على فضائية "اون تايم سبورت"، أن كل ما حدث في أزمة عمرو وردة الأولى سيناريو مدار بواسطة أبو ريدة.

وأشار شوبير إلى أن السيناريو بدأ بتويتة من خلال محمد صلاح نجم نجوم المنتخب الوطني، ثم استمر بباقي اللاعبين واعتذار اللاعب. 

وتابع: تفاجأ الجميع بوجود عمرو وردة في المنتخب وعدم رحيله، ومشاركته أيضاََ وعدم معاقبته بعد الواقعة الأولى والثانية. 

وقال شوبير: لم أكن أتوقع ما حدث ولا أعلم عنه شيئا، المفاجئ أن اللاعبين أبلغوا وردة بأنه لم يستبعد وسيعود للمعسكر، وكان سيناريو مخططا.
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