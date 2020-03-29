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حوادث

حقيقة تحرير محضر حظر تجول لـ طبيب بـ المنوفية

الأحد 29/مارس/2020 - 01:00 ص
حظر تجوال
حظر تجوال
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مصطفى الرماح
تداول أحد المواقع الإخبارية خبرا بعنوان " أمن المنوفية يحرر محضرا بخرق حظر التجول لطبيب رغم الاستثناء" ، يتضمن تحرير محضر لأحد الأطباء لمخالفته قرار حظر التجوال بمحافظة المنوفية بالرغم من إستثناء الأطباء من قرار الحظر. 

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى استيقاف (مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنوفية) من قِبل رجال الشرطة حال مروره بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية أثناء الحظر، وتم الإطلاع على "التراخيص وتحقيق شخصيته" وتم تحرير مخالفة مرورية "لسيره عكس الإتجاه" وصرفه دون تحرير ثمة محضر له بمخالفته قرار حظر التجوال أو إصطحابه لديوان المركز.

وعلل المذكور نشر تعليق بذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " إعتقادًا منه بتحرير محضر له لمخالفته قرار الحظر ، وأضاف بقيامه بإزالة ذلك المنشور عقب إستبيانه حقيقة الواقعة ، كما أكد عدم تعرضه لسوء معاملة أثناء التعامل معه.
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