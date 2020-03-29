حقيقة تحرير محضر حظر تجول لـ طبيب بـ المنوفية

تداول أحد المواقع الإخبارية خبرا بعنوان " أمن المنوفية يحرر محضرا بخرق حظر التجول لطبيب رغم الاستثناء" ، يتضمن تحرير محضر لأحد الأطباء لمخالفته قرار حظر التجوال بمحافظة المنوفية بالرغم من إستثناء الأطباء من قرار الحظر.





بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى استيقاف (مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنوفية) من قِبل رجال الشرطة حال مروره بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية أثناء الحظر، وتم الإطلاع على "التراخيص وتحقيق شخصيته" وتم تحرير مخالفة مرورية "لسيره عكس الإتجاه" وصرفه دون تحرير ثمة محضر له بمخالفته قرار حظر التجوال أو إصطحابه لديوان المركز.



