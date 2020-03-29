لا ترتدي المجوهرات الثقيلة.. 6 طرق فعالة للحفاظ على رقبتك من التجاعيد

عادة ما تكون الرقبة هي العضو الأول التي تظهر عليها علامات الشيخوخة، هذه حقيقة معروفة جيدا لأن الجلد فى الرقبة أرق من أجزاء الجسم الأخرى، علاوة على ذلك يحتوي على عدد أقل من الغدد الزيتية ولهذا السبب يفقد المرونة بشكل أسرع .. ومن الممكن محاربة التغيرات التي تطرأ على الرقية بفعالية.





كشف موقع Bright Side بعض النصائح الشائعة التي يمكن أن تمنع الشيخوخة وتجعل رقبتك تبقى أصغر سنا لفترة أطول.





- لا تفرطي في استخدام العطور.

تحتوي العطور على الكحول والعطور المختلفة التي تجفف بشرتك وتجعلها أقل مرونة. إذا كنت معتادًا على تحديث العطر أثناء النهار ، فمن الأفضل تطبيقه على المعصمين فقط.





- لا ترتدي المجوهرات الثقيلة









القلائد والمعلقات الثقيلة تمتد الجلد اللطيف على الرقبة . من الأفضل ارتدائها في المناسبات الخاصة فقط. لنفس السبب ، من الأفضل رفض ارتداء سترات الياقة الاصطناعية ذات الياقات الضيقة.





- اعتنِ بوضعيتك

يمكن أن يكون سبب الصداع وآلام الرقبة . بسبب الانحناء المستمر ، يمكن أن تظهر التجاعيد وليس من السهل التخلص منها، و هناك عدو آخر للبشرة الجميلة وهو الهاتف، فالكثير من الأشخاص يمسكونه أقل من مستوى العين عندما يقرؤون أو يشاهدون شيئًا ما وهذا يؤدي أيضًا ظهور التجاعيد.





رطب بشرتك بانتظام

يجب ترطيب الرقبة والوجه بانتظام.. لا تحتاج إلى غسول خاص لأن كريم الوجه المعتاد سيكون جيدًا لرقبتك.. عليك الانتباه إلى كيفية تطبيقه على رقبتك لأنه من المهم تحريك أصابعك برفق لأعلى.. علاجات دقيقة يمكنك مزج الزبادي والشوفان لصنع مرطب مناسب، وسوف يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة دون الإضرار بالجلد اللطيف على الرقبة.





تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين ج والأحماض الدهنية

يعزز فيتامين ج إنتاج الكولاجين الذي يجعل البشرة مرنة، من الجيد أيضًا تناول المزيد من المنتجات الغنية بأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية: زيت الزيتون والأسماك الدهنية والمكسرات والأفوكادو، فهي تساعد على تغذية البشرة من الداخل ولا غنى عنها لصحتك.





تذكر ممارسة الرياضة





هناك العديد من التمارين المختلفة للحفاظ على لياقة عضلات رقبتك ووجهك





حرك الفك السفلي للأمام وللخلف

برز شفتيك (على شكل الحرف "О") واستمر لمدة 5 ثوان. كرر هذا التمرين عدة مرات. ثم ، افعل نفس الشيء ، مع نطق الصوت "E" مثل "eel".



اجلس بشكل مستقيم ، واضغط على يدك اليمنى على جبهتك. اضغط بيدك بالقوة دون إمالة رأسك. يشغل هذا المنصب لمدة 10 ثوان.



اجلس بشكل مستقيم ، ضع يديك خلف رأسك واضغط على الجزء الخلفي من رأسك تجاههم دون إمالة رأسك إلى الخلف. يشغل هذا المنصب لمدة 10 ثوان.



اجلس معتدلا. قم بإمالة رأسك للخلف وافتح فمك. حاول الوصول إلى شفتك العلوية بشفتك السفلية دون وضع أسنانك معًا. كرر التمرين عدة مرات.





ومن أجل تحقيق نتائج أفضل



