أستاذ مناعة: الثوم مفيد للإنسان ولم يثبت علاجه لفيروس كورونا

انتشر بين رواد التواصل الاجتماعي، أن تناول الثوم يوميا على الريق يمكن أن يقي من

والعديد من الفيروسات الأخرى كما أكد الدكتور " مجدى بدران " عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الثوم يقي من العديد من الأمراض.