أستاذ مناعة: الثوم مفيد للإنسان ولم يثبت علاجه لفيروس كورونا

انتشر بين رواد التواصل الاجتماعي، أن تناول الثوم يوميا على الريق يمكن أن يقي من فيروس كورونا والعديد من الفيروسات الأخرى كما أكد الدكتور " مجدى بدران " عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الثوم يقي من العديد من الأمراض.
وقال " بدران " إن منظمة الصحة العالمية "WHO"،أكدت أن الثوم يعتبر من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على مضادات للميكروبات، ولكن لا توجد أي مؤشرات على أنه ساعد أي شخص على الوقاية أو العلاج من فيروس كورونا Covid-19.
وأضاف أن المنظمة العالمية لا تحذر من تناول الثوم بشكل معتدل إلى جانب الأطعمة الأخرى، ما دام الشخص يتبع تعليماتها للوقاية من الفيروس، كما أنها تؤكد أن هذه الأنواع من العلاجات ليست ضارة في حد ذاتها، طالما أنها لا تمنعك من اتباع النصائح الطبية القائمة على الأدلة العلمية.
وأخيرًا نصح "أستاذ المناعة " بتناول الفاكهة والخضراوات ومياه الشرب بشكل معتدل؛ لأنها الوسيلة التي تبقيك بصحة جيدة. ومع ذلك، فلا توجد أدلة علمية على فاعلية طعام معين في محاربة الفيروس المستجد ،ولكن هذه الأطعمة ترفع نسبة المناعة داخل الجسم لمحاربة كافة الأمراض والفيروسات ،وأكد على ضرورة تناول الثوم يوميا .
متحدثا عن ذاته " بأنه يتناول عدد من فصوص الثوم يوميا " منذ زمن طويل وذلك من أجل تقوية الجهاز المناعي لديه " .