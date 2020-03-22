فى ظل انتشار كورونا.. احرصي على وضع هذا الزيت بـ مائدتك

يجتهد أطباء المناعة والتغذية فى النصائح اليومية على السوشيال ميديا من أجل توعية الأشخاص، بفيروس كورونا، الذي اجتاح العالم، الأمر الذي دعا الحكومة إلى إصدار تحذيرات للمواطنين بالبقاء في منازلهم، وتبحث ربة المنزل عن أفضل الأطعمة التي عليها تقديمه لأسرتها فى هذا الوقت فى ظل الحجر المنزلى لعدم تفشي المرض.









كشف الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية العلاجية والسمنة، عن فوائد عديدة لتناول الزيت الحار للصحة والجمال، فهو يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم مما يساعد الكبد على القيام بجميع وظائفه على أكمل وجه.





وأضاف أن الزيت الحار يعد من أقوى مضادات الأكسدة يساعد على علاج نزلات البرد سريعا ورفع مناعة الجسم التي تجعل الجسم يواجة العديد من الأمراض والفيروسات، كما أنه يعمل على موازنة السكر في الدم وثبات نسبته فترة طويلة مما يفيد مرضى السكر.









يساعد تناول زيت بذر الكتان على التخلص من السمنة والمساعدة على إنقاص الوزن فهو يعطيك إحساس بالشبع لفترة طويلة ويزيد من معدل التمثيل الغذائى للطعام.





ويساعد تناول الزيت الحار نتيجة لاحتوائه على الأوميجا 3 ، فى المحافظة على الخلايا العصبية ومساعدتها على القيام بدورها.



