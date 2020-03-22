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مرأة

فى ظل انتشار كورونا.. احرصي على وضع هذا الزيت بـ مائدتك

الأحد 22/مارس/2020 - 07:07 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أسماء عبد الحفيظ - لمياء الياسين
يجتهد أطباء المناعة والتغذية فى النصائح اليومية على السوشيال ميديا من أجل توعية الأشخاص، بفيروس كورونا، الذي اجتاح العالم، الأمر الذي دعا الحكومة إلى إصدار تحذيرات للمواطنين بالبقاء في منازلهم، وتبحث ربة المنزل عن أفضل الأطعمة التي عليها تقديمه لأسرتها فى هذا الوقت فى ظل الحجر المنزلى لعدم تفشي المرض.


كشف الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية العلاجية والسمنة، عن فوائد عديدة لتناول الزيت الحار للصحة والجمال، فهو يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم مما يساعد الكبد على القيام بجميع وظائفه على أكمل وجه.

وأضاف أن الزيت الحار يعد من أقوى مضادات الأكسدة يساعد على علاج نزلات البرد سريعا ورفع مناعة الجسم التي تجعل الجسم يواجة العديد من الأمراض والفيروسات، كما أنه يعمل على موازنة السكر في الدم وثبات نسبته فترة طويلة مما يفيد مرضى السكر.


يساعد تناول زيت بذر الكتان على التخلص من السمنة والمساعدة على إنقاص الوزن فهو يعطيك إحساس بالشبع لفترة طويلة ويزيد من معدل التمثيل الغذائى للطعام.

ويساعد تناول الزيت الحار نتيجة لاحتوائه على الأوميجا 3، فى المحافظة على الخلايا العصبية ومساعدتها على القيام بدورها.

عن الفوائد الأخرى لتناول الزيت الحار أشار إستشارى التغذية العلاجية إلى أن الزيت الحار يساعد على تقوية الشعر وإكسابه لمعانا كما يساهم فى تقوية الزيت الحار فى تقوية الجهاز المناعى للجسم ومعالجة الإمساك وإزالة الخلايا الدهنية المتراكمة على الكبد .
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