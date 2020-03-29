الأسرع والأسهل.. 7 نصائح لتعقيم المنزل يوميا بدون مجهود

فى ظل الحجر المنزلى تحتار النساء فى أفضل الطرق لتنظيف وتعقيم المنزل يوميا بدون مجهود فهذا يمثل عبئا إضافيا على ربات المنزل، مما يجعل على جميع أفراد الأسرة التعاون معها ومشاركتها فى تنظيف وتعقيم المنزل ، لذلك قدم موقع Brightside بعض الحيل لتنظيف المنزل سريعا بدون مجهود .





1. امزجي 2 لتر من الماء الدافئ، 1/2 ملعقة صغيرة من صابون الأطباق، و1 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض، وضعيها في زجاجة مناسبة وثابتة للاستخدام اليوم وقومي باستخدامها لتنظيف الأسطح والأرضيات، حيث يقوم صابون الصحون بإزالة الأوساخ والخل الأبيض سوف يعقم الأرضيات، ما يساعدك على ترك الأرضيات والأسطح نظيفة وبراقة ومعقمة ،ومن الممكن إضافة كوب كلور بدل من الخل ،لتعقيم المنزل ،ولكن احذري من خلط الكلور بمواد أخرى لأنه يسبب غازات سامة .





2. اصنعي عجينة سحرية لتنظيف الحمام، بخلط 1/2 كوب من صودا الخبز، ملعقة خل و 1 ملعقة صغيرة من صابون الأطباق، ثم ضعيها على مناطق الاتساخ في سيراميك الحمام والمطبخ واتركيها ربع ساعة ثم قومي بتنظيفها بالفرشاة قديمة و مسحها بماء دافئ.





3. إنشاء قائمة من الأعمال المنزلية ومشاركتها مع أفراد عائلتك ، ستكون حياتك أسهل بكثير إذا كان من الممكن تقسيم الأعمال المنزلية بين أفراد الأسرة حسب العمر .





4. في حالة تربية حيوانات أليفة في منزلك، عليك استخدام شريط لاصق حتى تتمكني من تنظيف شعرهم المتساقط في كل مكان، بلف شريط شفاف لاصق حول يدك للتنظيف السريع للأسطح.





5. عليك التأكد من غسل الإسفنج والمناشف والفرش في الماء الساخن جدًا لقتل الجراثيم والبكتيريا، أو يمكنك أيضًا وضعها بالميكرويف لمدة 30 ثانية أو وضعها في غسالة الأطباق، حتى تتأكدي من تنظيفها بالحرارة جيدا.





6. ضعي عدة أكياس قمامة في سلة المهملات.



