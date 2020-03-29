قيد الحركة وصندوق للتبرعات.. قرارات رئيس غانا لمواجهة كورونا

أقر رئيس غانا اكوفو ادو اليوم، فرض قيود على حركة الأشخاص في منطقة العاصمة الكبرى أكرا، ومنطقة العاصمة الكبرى كوماسي والمناطق المجاورة، لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة بداية من يوم الاثنين القادم، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.



وأعلن في كلمة له اليوم، عن إنشاء صندوق خاص بفيروس كورونا المستجد لتلقي المساهمات والتبرعات من الجمهور للمساعدة في رعاية المحتاجين، مشددًا على إمكانية هزيمة هذا الفيروس بالالتزام بالإجراءات التي تم تحديدها للوقاية منه.



وتحدث في سياق كلمته عن الإجراءات التي اتخذتها بلاده منذ ظهور أولى حالات الإصابة فيها وخاصة منها إغلاق جميع الحدود وإقرار الحجر، مشيرًا إلى أن نحو 97 ٪ من جميع الحالات المؤكدة هم العائدون من خارج البلاد.



وأكد الرئيس الغاني، أن كل جهود السلطات في بلاده تهدف إلى تحديد ووقف استيراد الفيروس واحتواء انتشاره مع توفير الرعاية الكافية للمرضى والحد من تأثير الفيروس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.