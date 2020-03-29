تحرك عسكري أمريكي بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين على بحر اليابان

في أول رد فعل من الولايات التحدة على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين نحو بحر اليابان. ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن طائرة استطلاع أمريكية حلقت فوق كوريا الجنوبية في مهمة واضحة أنها لمراقة كوريا الشمالية.





وقالت الوكالة إنه تم رصد طائرة تابعة للبحرية الأمريكية طراز EP-3E، تحلق في سماء كوريا الجنوبية على ارتفاع 25 ألف قدم، ولم يتضح بعد المهمة المكلفة بها بشكل دقيق.





وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرا المدى، من مدينة ونسان الساحلية الشرقية باتجاه البحر الشرقي، ليكون رابع اختبار للأسلحة الرئيسية تجريه كوريا الشمالية هذا العام، فضلا عن تدريبات إطلاق مدفعية صغيرة.





ويتي ذلك وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ قمة هانوي، في فبراير من العام الماضي.