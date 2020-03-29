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أخبار العالم

البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين على السعودية

الأحد 29/مارس/2020 - 07:23 ص
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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محمد شحتة
أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإطلاق صاروخين باليستيين على العاصمة الرياض ومدينة جازان بالمملكة العربية السعودية والتي اعترضتهما ودمرتهما بنجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا العمل العدواني الجبان المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ومخالفًا للقانون الدولي الإنساني، ويمثل تحديًا واضحًا للمجتمع الدولي، وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويبرهن على زيف إعلان ميليشيا الحوثي الإنقلابية بقبول وقف إطلاق النار وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة في اليمن، وخضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني الذي ينشر الفوضى ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب رئيس البرلمان العربي في رسائل مكتوبة وجهها اليوم الأحد 29 مارس 2020 م إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة، وتحميل النظام الإيراني المسئولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في الجمهورية اليمنية، معلنًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي.
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