أكد سفير الصين لدى قبرص هوانج شينج يوان أن الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية الصينية جاهزة للنقل إلى قبرص وأن البلدين يعملان بشكل وثيق لضمان وصولها في الوقت المناسب للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأشار هوانج - في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأحد - إلى الإجراءات التي اتخذتها نيقوسيا في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.



وقال الدبلوماسي الصيني، في هذا الشأن "إنه من الصحيح تماما لقبرص جعل الوقاية من الحالات المستوردة والوفاة كأولوية لها"، وأعرب عن ثقته في مرونة الاقتصاد القبرصي.