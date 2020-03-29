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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 29-3-2020

الأحد 29/مارس/2020 - 10:04 ص
الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى
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علياء فوزى
سجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى استقرارا خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 29 مارس 2020.

استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل
4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنوك (كريدى اجريكول و عودة )عند 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.23 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.27 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
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