سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 29-3-2020

سجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى استقرارا خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 29 مارس 2020.



استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل

4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.



و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .



و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنوك (كريدى اجريكول و عودة )عند 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.23 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.27 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

