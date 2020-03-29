وفاة الفنان الكويتى سليمان الياسين بعد وعكة صحية

توفى صباح اليوم، الأحد، الفنان الكويتى القدير سليمان الياسين عن عمر ناهز 71 عاما، إثر وعكة صحية ألمت به مؤخرا دخل بسببها المستشفى الأميرى فى الكويت.





ووفقا لوسائل إعلام كويتية، تعرض الفنان الراحل للإصابة بجلطة دماغية دخل بسببها المستشفى الأسبوع الماضى، وظل به حتى وافته المنية اليوم.





الفنان الراحل واحدا من أهم الفنانين فى منطقة الخليج العربى ومن أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، كما يتميز بشخصيته الهادئة، ويمتلك فى رصيده عددا كبيرا من الأعمال المتنوعة.





كانت آخر مسرحياته "ثورة" فى عام 2009، كما شارك فى العديد من أعمال الدراما التلفزيونية، وكانت من أبرز أعماله "كما تريد زوجى العزيز، صغيرات على الحياة، الطماعون، بيت تسكنه سمرة، جواهر، خوات دنيا، غريب، الشمس تشرق مرتين، بيت تسكنه سمره، أجندة، أنا عندى نص، سبع بواب وغيرها، بينما كانت أخر مسلسلاته "عافاك الخاطر" الذى عرض فى يناير الماضى.



