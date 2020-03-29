AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة الفنان الكويتى سليمان الياسين بعد وعكة صحية

الأحد 29/مارس/2020 - 11:02 ص
الفنان الراحل سليمان
الفنان الراحل سليمان الياسين
Advertisements
شيري نبيل
توفى صباح اليوم، الأحد، الفنان الكويتى القدير سليمان الياسين عن عمر ناهز 71 عاما، إثر وعكة صحية ألمت به مؤخرا دخل بسببها المستشفى الأميرى فى الكويت.

ووفقا لوسائل إعلام كويتية، تعرض الفنان الراحل للإصابة بجلطة دماغية دخل بسببها المستشفى الأسبوع الماضى، وظل به حتى وافته المنية اليوم.

الفنان الراحل واحدا من أهم الفنانين فى منطقة الخليج العربى ومن أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، كما يتميز بشخصيته الهادئة، ويمتلك فى رصيده عددا كبيرا من الأعمال المتنوعة.

كانت آخر مسرحياته "ثورة" فى عام 2009، كما شارك فى العديد من أعمال الدراما التلفزيونية، وكانت من أبرز أعماله "كما تريد زوجى العزيز، صغيرات على الحياة، الطماعون، بيت تسكنه سمرة، جواهر، خوات دنيا، غريب، الشمس تشرق مرتين، بيت تسكنه سمره، أجندة، أنا عندى نص، سبع بواب وغيرها، بينما كانت أخر مسلسلاته "عافاك الخاطر" الذى عرض فى يناير الماضى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد خضوع خالد النبوي لـ قسطرة القلب.. تعرف على مخاطرها

حقيقة ظهور ديدان في أنبوب تنفس صناعي لمريض بمستشفى الثغر السعودية

شقيق علاء ولي الدين يتعرض لأزمة صحية ويدخل المستشفى

اخبار الفن.. مرض نادر يصيب شقيق علاء ولي الدين.. باسم سمرة يقصف جبهة محمد رمضان.. ارتباط أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز

وفاة والد نجمة عالمية بسبب كورونا

ترشيحاتنا

وباء كورونا يتفشى في إسرائيل.. ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس

رغم فشل ارتباطه بـ نجلته.. الحضري يوجه رسالة لـ كهربا

الصين تحذر من موجة عدوى جديدة بفيروس كورونا القاتل

ياسمين رئيس: مش عايزة امشي في طريق الـ TIKTOK لهذا السبب

وزيرة الصناعة: مستحيل أوافق على تصدير البقوليات.. فيديو

البحرين ترفض تدخلات قطر في ترتيب إجلاء مواطنيها بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

أنيقة وعصرية.. 10 صور تكشف عن جمال واختلاف علا الفارس