أسعار الأسماك اليوم الأحد 29_3_2020

ننشر أسعار الأسماك اليوم الاحد 29-3-2020 بأنواعها المختلفة في الأسواق، وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.





وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 29 إلى 35جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 20إلى 24 جنيها والبلطي الأسواني بـ 35 جنيها.





فيما بلغ سعر سمك المكرونة الخليجى نحو 35 جنيها، والمكرونة السويسي سعرا يتراوح ما بين 50 ل80 جنيها، والمكرونة المجمدة سجلت نحو 35 جنيها.





وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 50 ل70 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر يتراوح ما بين 30 و40 جنيها.





كما سجل المرجان2 نحو 35 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون سجل نحو 80 جنيها.





وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 160 جنيها.



وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد مابين 85 الى 165 جنيها.







