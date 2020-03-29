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أخبار العالم

سويسرا تودع هدوءها.. ضحايا كورونا يقترب من ال 300

الأحد 29/مارس/2020 - 12:39 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا المستجد
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قسم الخارجي
ارتفعت  أعداد الوفيات في سويسرا بسبب فيروس كورونا إلى 257 شخصًا، بينما وصلت الإصابات  إلى 14336 حالة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.

وأعلنت السلطات السويسرية ، ارتفاع عدد الوفيات فى البلاد بسبب فيروس كورونا، وهو ما يقول إن سويسرا إذا استمرت على هذا المعدل فقد تتحول هي الأخرى إلى بؤرة وباء جديدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الفيروس انتشر فى 201 دولة،  "أما بالنسبة لدول شرق المتوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها مصر فبلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا  38602 حالة مؤكدة، و2487 حالة وفاة، فى 21 دولة بالمنطقة".
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