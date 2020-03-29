شو إعلامي.. تراشق لفظي بين عصام الحضري ومدرب حراس منتخب مصر

فتح عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النار على الجهاز الفني الأسبق للمنتخب بقيادة الأمريكي بوب برادلي، ومدرب الحراس زكي عبدالفتاح.





وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية: «زكي عبد الفتاح وبوب برادلي فضحا المنتخب ولم يستحقا تدريب المنتخب، ولم يخافا على اسم مصر».





وأضاف الحضري: «أعلنت اعتزالي الدولي في مباراة المنتخب ضد تشيلي في 2013 بسبب موقف برادلي، ولم يسبق أن أشدت بهذا الجهاز من قبل، فهو كان يعمل بمبدأ الحب والكره».





وفى المقابل، رفض زكي عبدالفتاح مدرب الحراس الأسبق لمنتخب مصر تصريحات الحضري ضده، وقال مدرب المنتخب الأسبق إن تصريحات الحضري ضد جهاز الفراعنة ليس أكثر من " شو إعلامى " ولا تستحق الرد عليها.



وأكد عبدالفتاح أن برادلى قدم أداءً رائعا مع منتخب مصر بدليل الفوز فى جميع مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2014 باستثناء المباراة الفاصلة أمام غانا.