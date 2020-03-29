مذيعة شهيرة تتعرض لحادث.. تفاصيل





ونشرت والدتها منشورا على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " تطمئن متابعيها عليها.









وكتب والدتها "أنا والدة داليا..بشكر كل الناس اللي بيتواصلوا معاها علي الفيس بوك وبعتذر هي تعبانة مش قادرة ترد ادعولها تقوم بالسلامة من الحادث ".









وتفاعل مع المنشور عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:









الف سلامة عليكى يا داليا انشاء الله تكونى بخير يارب ❤ ربنا يتم شفاكى يارب وتقومى بالسلامه.





الف مليون سلامة عليها ربنا يحفظها ويشفيها ويعافيها يارب العالمين.





الف سلامه، ان شاء الله تقوم احسن من الاول.





لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يقومها بالسلامة يارب

بإذن الله هتبقى كويسة جدا.





ألف سلامة عليها ربنا يقومها بالسلامة ويشفيها ويعافيها يارب يارب .







