AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عماد الدين حسين: التواصل بين مصر والإمارات ضروري لمواجهة كورونا.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 03:04 م
ترسيخ العلاقات الثنائية
ترسيخ العلاقات الثنائية بين مصر والامارات
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن مصر والإمارات تربطهما علاقة قوية، مشيرا إلى أن الاتصال بين الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يأتي في إطار التنسيق المستمر بين البلدين وتوطيد العلاقات بما فيها من اخوة وصداقة.


وتابع عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr 2، أنه من الضروري التنسيق بين البلدين لمناقشة تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعاون بين البلدين في إطار تلك الأزمة.


وأضاف أن هناك ازمة في الانتقالات لان جميع الدول أغلقت موانئها البرية والبحرية وعطلت حركة الطيران لذلك هناك صعوبة في استيراد او تصدير المستلزمات او الامدادات التي من الممكن ان تحتاجها كلا من البلدين.


وأوضح أن من الممكن ان يكون هناك حالة من التبادل الثنائي بين البلدين في حالة الحاجة الى اي من المستلزمات والسلع، واستمرار المحاولات للتوصل الى حل لتلك الأزمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى لوزيرة الجيوش الفرنسية: نتطلع لتطوير التعاون العسكري خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

مفاجأة غير متوقعة.. شاهد التموين تكشف عن قرارات جديدة عن البطاقات

تخلص منها فورا .. وباء كورونا يهاجمك بسهولة بهذه الطريقة ..فيديو

تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

هل ينقل الذباب فيروس كورونا.. وصدمة بشأن الدايت.. تفاصيل

24 ساعة.. تحرك برلماني لمد ساعات حظر التجول على مدار اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض.. شاهد عبير صبري بإطلالة مبهجة

بملابس سوداء .. زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بدون كمامة.. إلهام شاهين تشارك في تشييع جنازة جورج سيدهم.. صور