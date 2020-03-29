عماد الدين حسين: التواصل بين مصر والإمارات ضروري لمواجهة كورونا.. فيديو

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن مصر والإمارات تربطهما علاقة قوية، مشيرا إلى أن الاتصال بين الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يأتي في إطار التنسيق المستمر بين البلدين وتوطيد العلاقات بما فيها من اخوة وصداقة.





وتابع عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr 2، أنه من الضروري التنسيق بين البلدين لمناقشة تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعاون بين البلدين في إطار تلك الأزمة.





وأضاف أن هناك ازمة في الانتقالات لان جميع الدول أغلقت موانئها البرية والبحرية وعطلت حركة الطيران لذلك هناك صعوبة في استيراد او تصدير المستلزمات او الامدادات التي من الممكن ان تحتاجها كلا من البلدين.





وأوضح أن من الممكن ان يكون هناك حالة من التبادل الثنائي بين البلدين في حالة الحاجة الى اي من المستلزمات والسلع، واستمرار المحاولات للتوصل الى حل لتلك الأزمة.