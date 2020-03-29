2377 قضية فى 48 ساعة.. تعرف على جهود شرطة التموين بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2377 قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة"، أبرزها ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية بدون موافقة من الجهات المختصة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم (بمحافظة الشرقية) لقيامه بتصنيع (35850 قطعة "ماسك طبى – كاب طبى - جوانتى طبى") معبأة داخل عبوات "منتج نهائى" غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا (2,130 طن أقمشة غير منسوجة – أستك - شريط") مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وكذا (18) ماكينة خياطة أدوات إنتاج، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية بدون موافقة من الجهات المختصة بدائرة مركز شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لقيامه بتصنيع (2900 قطعة "كمامة - جوانتى طبى") منتج نهائى بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، وكذا (6500 قطعة "كمامة" تحت التجهيز والتغليف)، وكذا ( 23 ثوب أقمشة "مستلزمات إنتاج") بدون مستندات" مجهولة المصدر، بالإضافة إلى (10) ماكينات خياطة أدوات إنتاج، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





كما تم ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (5572 عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "مطهر كحول - جوانتى – كمامة – كحول مستورد") بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.





وضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته (12 طن "زيت طعام خام مستلزمات إنتاج) معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لتعبئتهم داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة، وكذا (6492 عبوة "زيت طعام" منتج نهائى) .





كما تم ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2,095 طن "أرز أبيض –مكرونة – مسلى")، وكذا (3940 عبوة "زيت طعام") بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.





وتنمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1,265 طن "مفروم لحوم – برجر - سجق") معبأة داخل عبوات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.





وضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2 طن "سكر تموينى" – 600 عبوة "زيت تموينى") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.





وضبط صاحب سوبر ماركت لبيع المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة العطارين (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2 طن سلع غذائية "سكر حر") بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .





ونجحت القوات من ضبط مسئول محل لبيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (1600 عبوة مستلزمات طبية "مطهر - جوانتى طبى") داخل مخزن غير مرخص تابع للمحل بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2,800 طن "دواجن مُجمدة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.





وضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (7,200 طن سلع غذائية "قمر الدين – عين جمل – لوز") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وضبط المدير المسئول عن مصنع لتجارة المنظفات النصاعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة باب الشعرية (بمحافظة القاهرة) لإنتاج وتصنيع (5,468 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض") مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى معبأة داخل عبوات وبراميل غير مدون عليها أية بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة منيا القمح (بمحافظة الشرقية) لتصنيع وإنتاج (5500 قطعة مستلزمات طبية "كمامة - فرش طبى") منتج نهائى، وكذا ( 3600 متر أقمشة خام غير منسوجة) مستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات الصحية بدون مستندات مجهولة المصدر مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.