أهم الأخبار.. قرار عاجل من البنك المركزي بسبب كورونا.. ودولة عربية ثالث أكثر دول العالم تعافيا من الفيروس

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها خلال التقرير الآتي:









وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار التعامل بذات الأسعار للمتر المربع للوحدات بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – JANNA) حتى 31 /12 /2020، بمدن (15 مايو – السادات – حدائق أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب – أكتوبر الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – غرب قنا – مدينة ناصر "غرب أسيوط" – دمياط الجديدة – الشروق – 6 أكتوبر – الشيخ زايد)، وتستكمل باقى الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.









استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأحد 29- 3 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب.









شُيع منذ قليل جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم من كنيسة العذراء بمدينة نصر، بحضور عدد من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شهاهين ودلال عبد العزيز وأشرف زكي نقيب الممثلين وعدد من أفراد الأسرة والعائلة.









أعلنت وسائل إعلام كويتية صباح اليوم وفاة الفنان الكويتي سليمان الياسين فجر اليوم الأحد.









نشرت جريدة النبأ الكويتية تقريرا عن حلول دولة الكويت في المركز الثالث دول العالم والأولى عربيًا في تصنيف "أكثر بلدان العالم مقاومة لعدوى فيروس كورونا المستجد"(covid19).









بلغت نسبة الوفيات بوباء «كورونا» في دول مجلس التعاون الخليجي %0.35، من إجمالي الإصابات المؤكدة.









أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، الأحد تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة؛ ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً وتعليق الدخول والخروج منها.









تعرضت سماء المملكة العربية السعودية لهجوم صاروخى يعتقد أنه من تنفيذ جماعة الحوثى المدعومة من إيران، فيما تصدت الدفاعات الجوية للمملكة للصواريخ الثلاثة بـ مدينتي جازان والرياض .









كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة تخطى اليوم الأحد، المليون بنحو 200 ألف عامل مسجله نصف مليون عامل في يوم واحد.







