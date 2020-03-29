3 صواريخ.. كيف استقبل السعوديون الهجوم الحوثي على المملكة؟

تعرضت سماء المملكة العربية السعودية لهجوم صاروخى يعتقد أنه من تنفيذ جماعة الحوثى المدعومة من إيران، فيما تصدت الدفاعات الجوية للمملكة للصواريخ الثلاثة بـ مدينتي جازان والرياض .









ولم ينتج عن الهجوم أي إصابات أو أضرار، ويتزامن الهجوم الحوثي مع حالة حظر التجول المفروضة في المملكة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.









وقالت مصادر سعودية إنه تم اعتراض صاروخين في سماء الرياض وآخر في جازان. وكان مواطنون في المدينتين قد أبلغوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سماعهم لدوي الانفجارات الناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية للصواريخ.









بينما شهد موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، حالة من التفاعل غير المسبوق عقب تداول الأنباء التى أفادت بحدوث الهجوم بعد سماع دوى شديد غرد حوله المئات على تويتر.









وكانت هناك إشادات للعديد من المؤسسات والجهات التابعة لقوات الدفاع السعودية التى اعترضت الصواريخ الحوثية، حيث غردت دارة الملك عبد العزيز فى تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، "شكرا الدفاع الجوي.. شكرا الملك سلمان".









وغرد آلاف السعوديين وجاءت تغريداتهم على النحو التالى " اللهم زلزل الأرض على الحوثيين واحم بلاد الحرمين" .. "ردعا للأعداء.. وعزيمة للبطولات .. الرد قادم ياذنب ايران مقلقل باذن الله .".







