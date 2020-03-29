تشييع جثمان جورج سيدهم من كنيسة العذراء بمدينة نصر.. فيديو وصور

شُيع منذ قليل جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم من كنيسة العذراء بمدينة نصر، بحضور عدد من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شهاهين ودلال عبد العزيز وأشرف زكي نقيب الممثلين وعدد من أفراد الأسرة والعائلة.
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ورحل جورج سيدهم بعد صراع بعد المرض عن عمر يناهز 83 عاما الجدير بالذكر أن جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج بمصر حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس 1961 وهو متزوج من دكتورة صيدلانية وبدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم.