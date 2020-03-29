تشييع جثمان جورج سيدهم من كنيسة العذراء بمدينة نصر.. فيديو وصور

ورحل جورج سيدهم بعد صراع بعد المرض عن عمر يناهز 83 عاما الجدير بالذكر أن جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج بمصر حصل على

زراعة من جامعة عين شمس 1961 وهو متزوج من دكتورة صيدلانية وبدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم.

بكالوريوس