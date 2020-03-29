الأطباء توضح أماكن إصابة فيروس كورونا بالجسم





قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الحكومة لحماية الشعب المصري، من فيروس كورونا، جيدة جدا للحد من انتشار الوباء، ولكن على المواطنين مساعدتها فى الالتزام وتأجيل أى سبب للنزول من البيت هذه الايام حتى لو شكوى مرضية بسيطة.





واذا شعر شخص بأعراض برد أو أنفلونزا فلا يذهب الى المستشفى عليه بالاتصال برقم 105 وعن طريقه سيتم إرشاده وتوجيهه الصحيح فليست كل أعراض البرد هى كورونا.





وعن الفرق مابين كورونا والانفلونزا العادية أوضح الطاهر قائلًا:

الانفلونزا تصيب الجهاز التنفسى العلوى الأنف والحلق لكن كورونا تصيب الجزء السفلى منه الرئتين واعراضه ارتفاع فى درجة الحرارة وضيق فى التنفس وكحة مستمرة جافة وليست مثل الكحة العادية.





فمن تظهر عليه هذه الاعراض عليه التوجه لمستشفى الحميات او اقسام الصدر وسيتم التعامل معه والمشتبه فى حالته يتم التحليل له وعزله فى مستشفيات العزل المجهزة جدا وبها سبل الراحة حتى لاينقل المريض العدوى لمن حوله.



