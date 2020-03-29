كورونا يقترب للفتك بنتنياهو.. إصابة زوج مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي

أفادت تقارير وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بأن زوج مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكدت اختبارات فيروس كورونا إيجابية إصابتها.





ويقترب عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في إسرائيل من 4000، بإجمالي 3865 حالة حتى صباح الأحد، وفقا لـ اسرائيل هايوم.





وتوفي المريض الرابع عشر بالفيروس، اليوم الأحد، وكان 66 مريضا في حالة خطيرة ، و 54 على أجهزة التنفس الصناعي ، و 82 آخرين في حالة معتدلة.



