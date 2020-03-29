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ديني

طريقة الصلاة الصحيحة جماعة في المنزل مع عائلتك

الأحد 29/مارس/2020 - 04:46 م
طريقة الصلاة الصحيحة
طريقة الصلاة الصحيحة جماعة في المنزل مع عائلتك
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محمود ضاحي
نشرت دار الإفتاء المصرية عددا من الصور  التوضيحية عن كيفية صلاة الجماعة في البيت بين أفراد العائلة، وذلك بعد قرار تعليق صلاة الجُمع والجماعة في المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجمعة أو غيرها، وأن أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد، مستشدة بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم "إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ".

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه، وإذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه، وإذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور.


وفي سياق متصل، أضاف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأذان ليس شرطًا من شروط صحة الصلاة، لكن شرط صحة الصلاة هو دخول الوقت الشرعي لها.

وأضاف«الورداني»في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز الصلاة قبل الإقامة في المسجد ؟ أن الصلاة تصح بمجرد أن يبدأ المؤذن في رفع الأذان بقول الله أكبر، وليس بمجرد إقامة الصلاة في المسجد، مشيرًا إلى أنه حتى لوفات الإنسان ترديد الأذان خلف المؤذن؛ فإن ترديد الأذان سنة.


وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشريعة الإسلامية شرعت الأذان من أجل إعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة، مشيرًا إلى أن للأذان مواقيت محددة ومتفق عليها في كافة البلدان، كل بحسب المناطق الجغرافية.

وأضاف عبدالسميع ردًا على سؤال: هل يجوز الأذان بعد دخول وقت الصلاة بـ5 دقائق؟ أن الأذان متعلق بأشياء أخرى غير إعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة، لافتًا إلى إمساك المسلمين عن الطعام والشراب بأذان الفجر في رمضان، وإفطارهم على أذان المغرب.

وحذر أمين الفتوى من تأخير الأذان في المساجد ،عن موعده لما يترتب عليه من ضرر لمصالح الناس، وأن ذلك جائز فقط في حال كان المؤذن منفردًا وأراد الصلاة، مشيرًا إلى أن أذان المنفرد للصلاة ، مستحبٌ وليس فرضًا.


طريقة الصلاة الصحيحة جماعة في المنزل مع عائلتك
طريقة الصلاة الصحيحة جماعة في المنزل مع عائلتك
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