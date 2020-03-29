صفقة الموسم.. الأهلي يخطط لحسم ضم إيريك تراوري نجم بيراميدز

يخطط النادي الأهلي بقوة للظفر بخدمات البروكينى إيريك تراوري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويكثف الأهلي مفاوضاته مع البوركينى إيريك تراوري الذي يعد واحدًا من أفضل اللاعبين داخل الدوري في ظل القدرات الفنية والبدنية الفائقة التى يمتلكها، وبالفعل بدأ الأهلى فى جس نبض اللاعب ورسم سيناريو للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ويري مسئولو النادي الأهلي، أن التعاقد مع تراوري سيكون أمرا جيدا للغاية وصفقة الموسم؛ خاصة فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب.



