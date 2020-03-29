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رياضة

صفقة الموسم.. الأهلي يخطط لحسم ضم إيريك تراوري نجم بيراميدز

الأحد 29/مارس/2020 - 04:57 م
إيريك تراوري
إيريك تراوري
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عمرو الحلواني
يخطط النادي الأهلي بقوة للظفر بخدمات البروكينى إيريك تراوري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويكثف الأهلي مفاوضاته مع البوركينى إيريك تراوري الذي يعد واحدًا من أفضل اللاعبين داخل الدوري في ظل القدرات الفنية والبدنية الفائقة التى يمتلكها، وبالفعل بدأ الأهلى فى جس نبض اللاعب ورسم سيناريو للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويري مسئولو النادي الأهلي، أن التعاقد مع تراوري سيكون أمرا جيدا للغاية وصفقة الموسم؛ خاصة فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب.

وتسعى إدارة النادي الأهلي إلى تدعيم الفريق بأفضل شكل ممكن من أجل المنافسة على كافة البطولات، وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح، حددت الحادية عشرة صباح غدٍ، الإثنين، موعدًا للاجتماع بأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.

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