AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتخفيف الزحام.. توفير كراسي وتنظيم المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي في المنيا.. صور

الأحد 29/مارس/2020 - 05:57 م
توفير كراسي وتنطيم
توفير كراسي وتنطيم المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي
Advertisements
أيمن رياض

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنظيم المواطنين المكدسين أمام ماكينات الصراف الآلي بمدينة المنيا.


وتابع محمد سيد علي، رئيس مركز ومدينة المنيا، تنفيذ توجيهات اللواء المحافظ أسامة القاضي، في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والسريعة فيما يتعلق بوجود ازدحام على ماكينات الصرف بالبنوك.


ووفرت الوحدة المحلية كراسي في الشارع وتم تنظيمها على وجه السرعة لضمان راحة العملاء في انتظار دورهم حتى لا يحدث تكدس أمام الماكينات.


يذكر أن مراكز محافظة المنيا الشمالية والجنوبية شهدت عددا من المبادرات لتنظيم المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي منعا للتكدس والزحام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


يذكر أن حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا أطلق مبادرة جديدة بعنوان "مع بعض هانقدر" ضمن مسئولياته نحو المجتمع وحماية أصحاب المعاشات من التعرض لأي إصابات مرضية والحد من انتشار فيروس كورونا أو معاناتهم فى الحصول على المعاش والتزاحم على مكاتب البريد، وذلك بتسهيل عمليات حصولهم على المعاش بسهولة ويسر فى أماكن مناسبة بأفنية المدارس ومراكز الشباب على مستوى المحافظة.

لتخفيف الزحام.. توفير كراسي وتنظيم المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي في المنيا.. صور
لتخفيف الزحام.. توفير كراسي وتنظيم المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي في المنيا.. صور
لتخفيف الزحام.. توفير كراسي وتنظيم المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي في المنيا.. صور
لتخفيف الزحام.. توفير كراسي وتنظيم المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي في المنيا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضد الكورونا.. مبادرة شبابية بسمالوط لتنظيم صرف المرتبات منعا للتكدس

رعب ماكينات الصرافة.. الزحام يطيح بجهود الدولة الاحترازية لمنع انتشار كورونا رغم خطورة الوباء.. صور

للوقاية من كورونا.. الحرية المصري بالإسماعيلية يعقم ماكينات الصراف الآلي

استجابة لـ صدى البلد.. تنظيم عمليات صرف رواتب الموظفين من ماكينات الصرافة في البحيرة

أمانة مستقبل وطن بالزيتون تطلق حملة توعية أمام ماكينات الصراف الآلي

الرائدات الريفيات بأسوان يستكملن تعقيم ماكينات الصراف الآلي.. صور

ترشيحاتنا

شرف ليك تعدي من أمام بابه.. رد قاسي من نجم الزمالك على تصريحات عصام الحضري

تعرف على موعد عودة «أبلة فاهيتا» للظهور على الشاشة وقناة العرض.. تفاصيل

بعد تصريحه بـ عندي كلام كتير.. عضو مجلس الأهلي يرد على مؤمن زكريا

التموين تزف بشرى للمواطنين حول مخزون السلع.. فيديو

تجويع الفيروس.. حل وحيد لـ إبادة كورونا بلا رجعة.. فيديو

مواطن يرفض الحجر الصحي لزوجته ويهدد الطاقم الطبي بالقتل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور

من غير أدوية.. أفضل طرق علاج الكحة بالأعشاب