لتخفيف الزحام.. توفير كراسي وتنظيم المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي في المنيا.. صور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنظيم المواطنين المكدسين أمام ماكينات الصراف الآلي بمدينة المنيا.





وتابع محمد سيد علي، رئيس مركز ومدينة المنيا، تنفيذ توجيهات اللواء المحافظ أسامة القاضي، في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والسريعة فيما يتعلق بوجود ازدحام على ماكينات الصرف بالبنوك.





ووفرت الوحدة المحلية كراسي في الشارع وتم تنظيمها على وجه السرعة لضمان راحة العملاء في انتظار دورهم حتى لا يحدث تكدس أمام الماكينات.





يذكر أن مراكز محافظة المنيا الشمالية والجنوبية شهدت عددا من المبادرات لتنظيم المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي منعا للتكدس والزحام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





يذكر أن حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا أطلق مبادرة جديدة بعنوان "مع بعض هانقدر" ضمن مسئولياته نحو المجتمع وحماية أصحاب المعاشات من التعرض لأي إصابات مرضية والحد من انتشار فيروس كورونا أو معاناتهم فى الحصول على المعاش والتزاحم على مكاتب البريد، وذلك بتسهيل عمليات حصولهم على المعاش بسهولة ويسر فى أماكن مناسبة بأفنية المدارس ومراكز الشباب على مستوى المحافظة.