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أخبار العالم

أرقام مرعبة.. إيطاليا تسجل 10 آلاف وفاة بـ كورونا.. و 100 ألف إصابة

الأحد 29/مارس/2020 - 06:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 756 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10779.

وقالت إنه تم تسجيل أيضًا 5217 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 97689.

وتعد لومبارديا المنطقة الأكثر تضررا بتسجيلها أكثر من نصف وفيات البلاد، تليها إميليا-رومانيا.

وفي وقت سابق، حذر مسؤول صحي في إيطاليا من أن البلاد لم تصل إلى ذروة الوباء بعد، في إشارة إلى أن الأسوأ لم يحدث حتى الآن.

وهذا يعني أن العدوى ستظل تتصاعد حتى مع الأوامر التي صدرت للإيطاليين بالبقاء في المنزل وتوقف جميع الأنشطة، عدا الأساسيات.

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