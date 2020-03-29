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توك شو

باستخدام أدوية الملاريا.. تجربة جديدة للقضاء على فيروس كورونا.. فهل تنجح؟

الأحد 29/مارس/2020 - 06:30 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن الأسبوع الحالي هو أسبوع الحسم لأنه سيتضح من خلاله مدى تفشي فيروس كورونا داخل مصر.

وأضاف الدكتور جمال شيحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أنتهز هذه الفرصة لطمأنة المصريين بشأن إصابات كورونا"، موضحا:"لو فيه 40 إصابة بكورونا فى اليوم فالحالات التى تحتاج عناية مركز تعد على الأصابع".

وتابع عضو مجلس النواب: "دعونا لا ننظر لكم الحالات المصابة داخل مصر، فقد يكون 500 حالة رقما متوسطا، ولكن الشيء المطمئن هو قلة الحالات التي تدخل العناية المركزة".

وأكمل: "فى حالة مقارنة مصر بالدول الخارجية سيتضح حجم السيطرة من خلال الإجراءات الاحترازية"، واستطرد: "الأسبوعان القادمان سيشكفان عن منحنى فيروس كورونا داخل مصر، هل فى تصاعد أم في هبوط؟".

وعن آخر تطورات البحث عن علاج لوباء كورونا، أكد شيحة أن منظمة الصحة العالمية تقوم بتجربة تحت عنوان "تضامن" لبحث علاج لفيروس كورونا، تعتمد على الرعاية المعتادة التي يتم تقديمها للمرضى، بالإضافة لاستخدام عقار "ريمديسفير" المضاد للفيروسات، وعقار "لوبينافير، وريتونافير" المستخدم لعلاج مرضى الإيدز، كما يمكن استخدامهما أيضا مع عقار بيتا انترفيرون، وتشمل التجربة أيضا استخدام عقار الكلوروكين المضاد للملاريا، موضحة أن هناك أكثر من 45 دولة تساهم في التجربة.


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