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ثقافة

أنغام تتحدى كورونا وتطل على جمهورها بحفل غنائي.. تعرف على تفاصيله

الأحد 29/مارس/2020 - 06:37 م
انغام
انغام
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طارق موسى

يبث في التاسعة مساء يوم الإثنين الموافق 9 أبريل القادم، عبر قناة وزارة الثقافة بموقع "يوتيوب"، حفل النجمة الكبيرة أنغام ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك" التى أطلقتها وزارة الثقافة؛ لتوفير الترفيه والثقافة وتشجيع المواطنين على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بالمكوث فى المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا، ويتضمن الحفل مجموعة من أشهر أعمال الفنانة.


وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مبادرة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك" تهدف إلى بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة بـ"يوتيوب" وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

 

وأضافت وزيرة الثقافة، أنها توجه دعوة للمواطنين إلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة عبر الالتزام بالبقاء في المنازل؛ نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

 

وأوضحت أن البث يتواصل يوميا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروضا مسرحية، وحفلات موسيقية عربية وكلاسيكية، وعروض باليه، وأفلاما قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمى للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.

 


كانت جائحة كورونا حلت باللعنات على جميع الأنشطة، وتوقفت حركة الحياة معها فى العديد من الدول للحد من انتشار الفيروس، ولم تكن الثقافة ببعيدة عن هذا المشهد فقد توقفت المسارح ودور العرض ومنافذ الكتب والأوبرا، الأمر الذى زاد من ملل قلة الحركة الذى اتخذ فى العديد من دول العالم ومن بينها مصر كإجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس، إلا أن المبادرات الإلكترونية التى أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرا بإتاحة المنتج الثقافى عبر الإنترنت، ساهم فى تحقيق ما لم تتمكن الثقافة الحية فى تحقيقة وأعاد الجمهور الغائب لأحضان الثقافة مرة أخرى.


أنغام تتحدى كورونا وتطل على جمهورها بحفل غنائي.. تعرف على تفاصيله
أنغام تتحدى كورونا وتطل على جمهورها بحفل غنائي.. تعرف على تفاصيله
أنغام تتحدى كورونا وتطل على جمهورها بحفل غنائي.. تعرف على تفاصيله
أنغام تتحدى كورونا وتطل على جمهورها بحفل غنائي.. تعرف على تفاصيله
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