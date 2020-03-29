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سيارات

تعرف على الأضرار التي تلحق بسيارتك عند تجاهل تغيير زيت المحرك

الأحد 29/مارس/2020 - 09:01 م
تغيير زيت المحرك
تغيير زيت المحرك
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اشرف عطية
يهتم محبو السيارات بسياراتهم وبالأخص زيت المحرك لأنه المسئول الأول عن سلامة المحرك من الاحتكاكات  ويجب إضافته للأجزاء الداخلية لـ المحرك لضمان أطول عمر افتراضي لة .

توجد وظيفة اخري لزيت المحرك فهو المسؤول عن تنظيف داخل المكينة لحمايتها من النتائج التي تصدر من عملية احتراق الوقود  كما أنه يساعد في تشحيم المحرك  ويعمل الزيت أيضًا على منع تآكل الأجزاء الداخلية للمكينة من خلال خفض درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن الاحتكاك .

وعدم تغيير زيت المحرك قد يكون له نتائج سلبية أبرزها أنها تجعل قطع المحرك الداخلية تعمل ببطء  كما أن الشوائب ستغلق مسارات الزيت الذي لن يتمكن من الوصول إلى كل أجزاء المحرك.

وهذا الزيت القديم لن يستطيع مقاومة الصدأ الذي سوف ينتشر بالمحرك تدريجيًا كما أن الأجزاء الداخلية له سوف تُتلف بسرعة كبيرة بسبب كثرة الاحتكاك والحرارة المرتفعة الأمر الذي يؤدي أيضًا إلى ظهور تشققات توقف الماكينة عن العمل.

هذه النتائج السيئة لن تصيب محركك إذا تخطيت المسافة المسموح بها بقليل  لكن يفضل دائمًا تغيير زيت المحرك في الموعد المحدد و هو كل 5000 كم .

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