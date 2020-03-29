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وزيرة التجارة والصناعة: تأجيل أقساط القروض لمدة 3 أشهر دون غرامات ..فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 09:36 م
نيفين جامع
نيفين جامع
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إبراهيم القادري
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن أصحاب المشروعات يحظون باهتمام شديد لاعتبارهم نواه النمو الاقتصادي وفي ظل هذه الظروف كنا حريصين علي استمرار مشروعاتهم وقمنا بإصدار قرار بأن اى مشروع يحتاج إلى تمويل بسبب الاقبال عليه مثل المشروعات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ونقوم باعطائه القرض  كما ان الوزارة  تقوم بصرف هذه القروض للتوسع في المشروعات.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه: أنه تم تطبيق قرارات مجلس الوزراء في جميع الفروع الخاصة بنا للحفاظ علي سلامة العاملين .

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة ، أن الوزارة لها 33 فرع في المحافظات ومن ضمن هذه الاجراءات منع التنقل بين العاملين من الفروع وبعضها وقمنا بتقليل العمل الميداني ورغم كل ذلك نقوم بمساعدة العميل.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة ، أن هناك بعض أصحاب المشروعات الصغيرة  تأثروا بسبب الوضع الراهن وقمنا بتخفيف الأعباء عليهم بإصدار تعليمات بتأجيل أقساط قروضهم لمدة 3 أشهر قابلين للتمديد لرفع الأعباء عن كاهلهم .

واستكملت وزيرة التجارة والصناعة ، أن مصر الأكثر تميزا في معالجة أزمة كورونا وقمنا بوضع خطوات مسبقة للصدى للوضع الراهن.
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