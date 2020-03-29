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تعرف على موعد صرف المقررات التموينية لشهر أبريل ..فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 07:38 م
السلع
السلع
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إبراهيم القادري
قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارًا بفتح السيستم خلال يومين لمن يقوم بصرف تموين شهر أبريل بناءً على الأحداث الجارية.

وأضاف مساعد وزير التموين، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أن فتح السيستم للمواطنين سيكون من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً حتى يقوموا بصرف المقررات التموينية في هذه الفترة.

وأوضح مساعد وزير التموين، أن مواعيد عمل المخابز لم يحدث بها أى تعديل، وتبدأ عمل منذ الساعة الخامسة صباحا ولا يحدث أي زحام أو تكدس.

وتابع أننا قمنا بتقسيم المواعيد حسب جدول زمني طوال مدة الأسبوع على أماكن الصرف حتى نقوم بمنع التكدس ولن يؤثر هذا على صرف السلع التموينية للمواطنين.

واستكمل أننا لدينا احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والقمح ويكفي للقطاع العام أو الحكومة لمدة 4 أشهر.

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