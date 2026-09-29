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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بينهم طفل.. إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق إهناسيا ببني سويف

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي
بني سويف : محمد عبدالحليم

أسفر حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق إهناسيا ببني سويف عن إصابة 11 راكبًا، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق “بني سويف ـ إهناسيا” أمام قرية بني عفان، بدائرة مركز شرطة بني سويف، وتم توجيه الإسعاف للانتقال لموقع البلاغ.
 


وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع إثر إنفجار إطار سيارة أجرة ميكروباص وانقلابها على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، ودفع فرع إسعاف بني سويف برئاسة الدكتور هاني همام مدير الفرع وبإشراف  هاني معوض مشرف إسعاف بني سويف بـ 5 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة بني سويف لتلقي العلاج اللازم.والمصابين هم:  عائشة رجب قرني، 19 سنة، من إهناسيا، بجرح قطعي في الذراع الأيمن، وعبير محمد عبد التواب، 44 سنة   من إهناسيا و محمود حنفي إبراهيم، 31 سنة، من إهناسيا، مصابًا بجرح قطعي في الوجه، ومحمد محمود حنفي، 3 سنوات، ،، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، ومحمود محمد بكري، 44 سنة، من إهناسيا، بجرح قطعي في الوجه، والطفل يحيي محمود حنفي، سنة ونصف.

كما أصيبت رحاب جمعة عبد المعبود، 25 سنة، ربة منزل، من إهناسيا، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، ورحمة سلامة علي، 18 سنة، طالبة، باشتباه خلع في الكتف الأيمن  وياسمين عبد الله محمد، 18 سنة، طالبة، باشتباه كسر في الساق اليسرى، وفاطمة سيد شعبان، 22 سنة، طالبة، بسحجات وكدمات، فيما أصيبت هبة سيد شعبان، 19 سنة، طالبة، بسحجات وكدمات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بها، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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