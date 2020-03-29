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حوادث

مصرع ضابط وأمين شرطة في انقلاب سيارة على الصحراوي بسوهاج

الأحد 29/مارس/2020 - 10:20 م
مصرع النقيب عصام
مصرع النقيب عصام عبدالفتاح الشحات
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خالد رياض
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج، باتجاه محافظة أسيوط، حادثا مروريا بانقلاب سيارة شرطة ٢ كابينة نتج عنه مصرع نقيب وأمين شرطة. 

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من الخدمات على الطريق الصحراوي الشرقي، يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة شرطة باتجاه محافظة أسيوط، دائرة مركز شرطة أخميم. 

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة شرطة 2 كابينة نتج عن الواقعة مصرع كل من النقيب "عصام ع ال"، وأمين الشرطة "محمد أ".

وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة. 

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