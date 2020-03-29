تسجيل حالة الوفاة الثانية بـ فيروس كورونا في السودان

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها أن السودان سجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.









وأعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ست حالات.









وقال أكرم التوم وزير الصحة، عبر حساب مجلس السيادة الانتقالي على فيسبوك، إن الحالة السادسة لمصاب في الستين من عمره.









وأعلن السودان، حالة الطوارئ الصحية الأسبوع الماضي، بعدما سجل وفاة واحدة بسبب الفيروس.









وفرض السودان حظرا للتجول خلال الليل، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، كما أغلق المطارات والموانئ والمعابر البرية.



