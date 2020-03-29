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رياضة

حسم مصير أحمد فتحي مع الأهلي .. رضا عبد العال يكشف شروط نجم القلعة الحمراء للتجديد

الأحد 29/مارس/2020 - 10:56 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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عمرو ابوبكر


أكد رضا عبدالعال، نجم نادي الزمالك والأهلي السابق، أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الكروي بالقلعة الحمراء، يريد ضمان المشاركة من أجل التجديد للمارد الأحمر بسبب عشقه لكرة القدم.

وقال عبدالعال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أحمد فتحي أفضل لاعب فى الأهلي ولا يوجد من هو أفضل منه، ومن حقه الحصول على ضمانات للمشاركة قبل التجديد والماديات لا تشغله على الإطلاق".
 
وأضاف: "أحمد فتحي أفضل ظهير أيمن فى مصر حتى لو فى أسوء مستواه، ولكنه يستطيع الدفاع بشكل جيد وذلك من خلال الإصرار والروح القتالية التى يتميز بها".

جدير بالذكر أن أحمد فتحي سوف يجتمع غداََ الاثنين مع مجلس ادارة الأهلي لحسم موقفه من اتمام التعاقد والتجديد للقلعة الحمراء. 
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