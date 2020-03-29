برلماني يوضح نسبة الزيادات المقررة للأطباء والعاملين بالمنظومة الصحية .. فيديو

قال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية نص على حافز المهن الطبية والتي من حقهم صرفها.









وأضاف محمد العماري خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الطبيب البشرى سيأخذ مبلغ الزيادة 700 جنيه والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي سيتم صرف 500 جنيه لهم وفني التمريض 450 جنيها واخصائى التمريض 450 جنيها وهذه الزيادات تقدر بنسبة 75% .









وأوضح محمد العماري ، أن هذا التقدير المعنوى يعكس اهتمام رئيس الجمهورية بالمنظومة الصحية ككل وهذا قرار صائب.









وتابع : أن الـ 100 مليار جنيه تم توفيرها لمواجهة تحديات فيروس كورونا ليس صحيا فقط ولكن صحيا واجتماعيا .









واستكمل : رئيس الجمهورية قام بالتوجيه لتوطين صناعة أجهزة التنفس الصناعي في مصر .