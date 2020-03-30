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أخبار البلد

تحذير هام من الأرصاد بخصوص الطقس .. اعرف التفاصيل

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:41 ص
الطقس
الطقس
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نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اعتدال حالة الطقس اليوم الاثنين، على القاهرة والوجه البحري  نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، ويكون على السواحل الشمالية الغربية والشرقية للبلاد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أما على محافظات الصعيد، يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.


وتكون درجات الحرارة المتوقعة، اليوم ، على القاهرة الكبري 28 للعظمى والصغرى 15، وعلى الوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية الغربية تكون 28 للعظمى والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية الشرقية  ووسط سيناء تكون 25 للعظمى والصغرى 15، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد تكون 31 للعظمى والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 17.


من جانبها قالت دكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم  الاثنين، ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بحوالى 4 : 5 درجات مئوية والتى ستصل 30 درجة مئوية. 
 
ولفتت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس الثلاثاء سيشهد ارتفاع لدرجات الحرارة مصاحب لنشاط من الرمال والأتربة على مناطق  من أنحاء الجمهورية. 

وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس تجنبا لنزلات البرد، حيث إن هذا الوقت من العام يشهد تقلبات جوية مصاحبة لموجات من الرمال والأتربة.
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