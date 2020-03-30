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وزير التعليم: نبحث حلولا عملية مبتكرة لطلاب الخارج.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:10 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أبناءنا في الخارج وضعهم أشبه بحالة طلاب المنزل، مشيرا إلى أنه سيتم عمل محاولات لاستبدال الطرق الاعتيادية في التعامل بنظام إلكتروني حديث.


وأضاف «طارق شوقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «العربية الحدث» أننا نبحث حلولا عملية مبتكرة لطلاب الخارج، موضحا أنه سيخرج غدا قرار وزاري ينظم كافة الإجراءات.


وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سنعلن عن كل التفاصيل المتعلقة بالطلاب المصريين في الخارج خلال يومين، موضحا أن المكتبة الرقمية متواجدة منذ 19 مارس الماضي ومتاحة للجميع للتواصل بين الطلاب والمدرسين.


كما أكد الدكتور طارق شوقي، أنه تم الإعلان عن المحذوفات في كل المناهج، وتم إعلان جداول امتحانات الالكترونية للترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي في مايو المقبل.


وأضاف أن الصفين الأول والثاني امتحاناتهم كاملة أون لاين، مشيرا إلى أن طلاب كل الصفوف سيقدمون بحثا بديلا عن الامتحانات، متابعا أنه سيتيح للطلاب منصة إلكترونية خلال الأسبوع الحالي بشأن المشروع البحثي، لافتا إلى أنه يمكن لكل 5 طلاب التقديم ببحث مشترك .


وشدد على أن الخميس المقبل سنعلن كافة التفصيل عن الأبحاث، موضحا أن يوم الأحد 5 أبريل سنعلن النقاط العامة للأبحاث الطلابية، منصة التربية والتعليم لمعرفة كود الطالب.


ونوه إلى أننا فوجئنا بالزخم الكبير للطلاب أمام السنترالات، منوها إلى أنه ابتداء من الغد سيتم حل أزمة شرائح التابلت بالتعاون مع وزارة الاتصالات لفتح بعض المدارس.

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