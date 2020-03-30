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فن

بعد إصابتها بـ فيروس كورونا.. تطورات الحالة الصحية للمطربة إيناس عز الدين

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:34 ص
إيناس عز الدين
إيناس عز الدين
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آيه عاطف
أكدت الفنانة إيناس عز الدين، نجمة برنامج "أراب أيدول"، أن حراراتها في تزايد مستمر، بعد ما أعلنت عن إصاباتها بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

قالت إيناس عز الدين، من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك": :" هكون معاكم لحظة بلحظة بكل المستجدات .. انا حرارتي بدأت ترتفع و اقتربت من 38 ومش بتنزل و ضربات قلبي سريعة جدًا و ضيق التنفس زاد بشدة والسعال الجاف بدأ في الزيادة".

وتابعت :"اتصلت حالًا بوزارة الصحة وهيتصل بيا دكتور في خلال عشر دقايق يبلغني أعمل إيه وأروح أي مستشفى بما إن الأعراض زادت.. وهطلعلكم لايف من المستشفى ابلغكم بكل المستجدات.. وبرضو مافيش داعي للخوف او للهلع حرصوا ومتنشروش الذعر".

بينما اختتمت إيناس، حديثها قائلة :"انا قوية و مؤمنة بالله مش خايفة ولا منهارة ومستقرة نفسيًا وبعمل اللي عليا والباقي على رب العالمين بمشيئة الله".

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