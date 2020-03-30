ترامب: أنقذنا مليوني مواطن من فقدان حياتهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن تحركه تجنب السيناريو الأسوأ، حيث إنه تجنب فقدان أكثر من مليوني شخص.





وقال "ترامب" خلال موجز يومي عن كورونا: "لو لم نتحرك لفقد أكثر من مليوني شخص حياتهم".





وأضاف "ترامب": "قمنا بعمل كبير لتجنب السيناريو الأسوأ في مواجهة كورونا، وقد نشهد ذروة الفيروس خلال الأيام المقبلة".





وتابع "ترامب": "سنكون قد حققنا إنجازًا لو تمكنّا من حصر عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بما بين مئة إلى مئتي ألف بدلا من أكثر من مليوني حالة وفاة محتملة".





وذكر "ترامب" في موجزه اليومي: "وزعنا أعداد كبيرة من أجهزة التنفس على الولايات وحققنا قفزات كبيرة".



