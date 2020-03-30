كيف سينجز الطالب مشروعه البحثي المطلوب للتقييم «لو مفيش إنترنت»؟.. وزير التعليم يرد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه إذا لم يتمكن أي طالب في مصر من إعداد مشروعه البحثي بسبب عدم وجود خدمة الإنترنت لديه، سوف تتيح له الوزارة إمكانية عمل المشروعات البحثية المطلوبة بشكل ورقي.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في هذه الحالة سيكون على الطالب أن يقوم بتسليم مشروعاته البحثية يدويا في مدرسته .





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه بمجرد تسليم المشروع البحثي الورقي في المدرسة، سيقوم مسئول التطوير التكنولوجي في المدرسة، برفعه على منصة ادمودو الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.



