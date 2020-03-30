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تعليم

كيف سينجز الطالب مشروعه البحثي المطلوب للتقييم «لو مفيش إنترنت»؟.. وزير التعليم يرد

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:55 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه إذا لم يتمكن أي طالب في مصر من إعداد مشروعه البحثي بسبب عدم وجود خدمة الإنترنت لديه، سوف تتيح له الوزارة إمكانية عمل المشروعات البحثية المطلوبة بشكل ورقي.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في هذه الحالة سيكون على الطالب أن يقوم بتسليم مشروعاته البحثية يدويا في مدرسته .

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه بمجرد تسليم المشروع البحثي الورقي في المدرسة، سيقوم مسئول التطوير التكنولوجي في المدرسة، برفعه على منصة ادمودو الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم. 

وحذر وزير التربية والتعليم، أنه في حالة عدم قيام الطالب بتقديم البحث لا بالطريقة الالكترونية عبر الانترنت ولا بالطريقة الورقية عن طريق المدرسة بأي حجج واهية، سيكون هذا الطالب مضطرًا لدخول امتحان دور ثاني قبل بدء العام الدراسي الجديد، ولن ينتقل للصف الأعلى إلا بعد النجاح فيه.
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