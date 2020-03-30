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فن

بـ فيديو كوميدي .. محمد إمام يقضي وقت فراغه في الحظر المنزلي

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشر الفنان محمد إمام فيديو كوميدي جديدًا له على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام". 

وكتب معلقًا عليه :"الحظر حيهطل الواحد.. منك لله يا أوس أوس عرفتني سكة الحاجات دى 😂".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه معه وجاءت أبرز التعليقات كالآتي : 

والله انا كتييير بحبك كتير دمك خفيف متل ابوك 

سككككر لازم تعمل فيديوهات تاني كتير 

حبيبي القعدة هتجننا كلنا بس دمك عسل الله يحميك 

يذكر أن آخر أعمال محمد امام فيلم "لص بغداد" من بطولته وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توتة" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
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