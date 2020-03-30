من خرج من داره.. الأمير هاري وزوجته ميجان في ورطة بسبب ترامب

هرب الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من كندا تاركين منزلهما الجديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدًا ولاية كاليفورنيا، ليمضيا حياتهما هناك مع الأهل والأصدقاء، ولكن لم تمر أيام على وصولهم هناك، حتى وقف الرئيس الأمريكي في وجههم.





فقد أعلن دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تدفع فاتورة الأمن المقدرة بـ 8 ملايين جنيه إسترليني لكل من ميجان ماركل والأمير هاري، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريده له: "أنا صديق رائع ومعجب بالملكة والمملكة المتحدة"، وأكمل" أعلم أن هاري وميجان، اللذين غادرا المملكة، كانا سيقيمون بشكل دائم في كندا".





كما أوضح ترامب في تغريدته على تويتر:" لكنهم غادروا كندا الآن إلى الولايات المتحدة ، ولن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهم الأمنية مبالغ طائلة، فهم من يجب عليهم الدفع!".





لكن المتحدث باسم الزوجين قالا إنهما لا يعتزمان مطالبة الحكومة الأمريكية بالموارد الأمنية، ومن المفترض سيتوقف دوق ودوقة ساسكس يوم الأربعاء أخيرًا عن كونهما من العائلة المالكة بدوام كامل وسيفقدان ألقاب سموه بعد اختيارهما الابتعاد عن النظام الملكي.