طريقة عمل بان كيك الفواكه المجففة .. فيديو

نقدم لكم طريقة عمل بان كيك الفواكه المجففة بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بان كيك الفواكه المجففة:

1 كوب فول سوداني

4 ملعقة صغيرة زبدة

2 بيضة

1 كوب لبن

1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة

1 كوب كوب دقيق منخول

1 ملعقة كبيرة سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 كوب فواكه مجففة مفرومة

"التزيين"

2 ملعقة كبيرة عسل

فواكه مجففة مفرومة

فراولة

سمسم محمص





طريقة عمل بان كيك الفواكه المجففة:

* في بولة يخلط البيض مع الفانيلا ثم يضاف اللبن.

* ثم يضاف الدقيق والقرفة مع التقليب المستمر ثم يضاف البيكنج باودر والسكر.

* يقلب الخليط جيدا ثم يترك لترتاح العجينة.

* تسخن الطاسة ثم يوضع قليل من الزبدة ثم توضع مغرفة من عجينة البان كيك.

* تضاف الفواكه المجففة والسوداني وتترك حتى تمام النضج.