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طريقة عمل بان كيك الفواكه المجففة.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:00 ص
طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك الفواكه المجففة .. فيديو
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل بان كيك الفواكه المجففة بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير بان كيك الفواكه المجففة:
1 كوب فول سوداني
 4 ملعقة صغيرة زبدة
 2 بيضة 
1 كوب لبن 
1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة 
1 كوب كوب دقيق منخول
1 ملعقة كبيرة سكر
 ربع ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة قرفة
1 كوب فواكه مجففة  مفرومة
"التزيين"
2 ملعقة كبيرة عسل 
فواكه مجففة  مفرومة
فراولة 
سمسم محمص 

طريقة عمل بان كيك الفواكه المجففة:
* في بولة يخلط البيض مع الفانيلا ثم يضاف اللبن.
* ثم يضاف الدقيق والقرفة مع التقليب المستمر ثم يضاف البيكنج باودر والسكر.
* يقلب الخليط جيدا ثم يترك لترتاح العجينة.
* تسخن الطاسة ثم يوضع قليل من الزبدة ثم توضع مغرفة من عجينة البان كيك.
* تضاف الفواكه المجففة والسوداني وتترك حتى تمام النضج.
* ثم تقلب على الجهة الأخرى وتترك حتى تمام النضج وتقدم وتزين بالفواكه المجففة والسوداني والعسل الأبيض.
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