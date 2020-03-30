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أخبار العالم

100 وفاة جديدة في ألمانيا بسبب فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 100 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع الوفيات إلى 533 وفاة. 

وسجلت ألمانيا ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في حصلة يومية مرتفعة تجعل البلاد، ضمن أعلى دول العالم إصابة بين سكانها، وفق ما ذكرت شبكة دويتش فيله.

وارتفع المصابون بفيروس كورونا في ألمانيا لأول مرة يتخطى عدد حالات المصابين عتبة الـ54 ألفًا، حسب إحصائية أعدتها وكالة الأنباء الألمانية. 

وسجلت ولاية شمال الراين وستفاليا شمال غربي البلاد أكبر عدد للإصابات داخل ولاية واحدة، حيث وصل عدد المصابين فيها بالعدوى إلى 12744 شخصًا، وبلغ عدد الوفيات فيها 105 حالات، تليها ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد بما مجموعه 11862 إصابة بالعدوى ووفاة 85 شخصًا، ثم ولاية بادن فوتمبرغ، التي بلغ عدد الإصابات فيها 10819 ووفاة 118 شخصًا.

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