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بعد ساعات قليلة.. بدء صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة.. شاهد

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:39 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الإعلامي عمرو خليل في برنامجه "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، إنه سيتم بدء صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة من اليوم بكافة المحافظات.

من جانبه قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تدقق في بيانات العمالة أولاً بأول لتقديم الرعاية لهم، موضحا أن هناك إدارة خاصة للعمالة غير المنتظمة تتعامل مع العمالة الموجودة في المجالات الاخري تدعم 120 ألف عامل على مستوى الجمهورية.

وأضاف «سعفان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «العربية الحدث» أن مليوناً و200 ألف من العمالة غير المنتظمة يسجلون بياناتهم بالقوى العاملة، مشيرا إلى أن لدينا إدارة خاصة بالعمالة غير المنتظمة في كل محافظة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن هناك 120 ألف عامل غير منتظم مسجلين لدى الوزارة، منوها إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لتنقية الكشوف وتوزيع العمالة حسب محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت معونة عاجلة بقيمة 500 جنيه إلى 120 ألف عامل، مضيفا أننا ندرس أوضاع العمالة غير المنتظمة لتقديم الدعم المناسب لها.

اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء اجتمعت أمس لوضع رؤية لرعاية هذه الفئة من المجتمع، فضلا عن تكاتف المجتمع المدني لرعاية العمال، مؤكدتا أنه قريبا سيكون هناك أخبار سارة للعمالة غير المنتظمة.

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