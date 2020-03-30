اتحاد البنوك المصرية: قرار المركزى سيعاد النظر به خلال 15 يومًا.. فيديو

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن معايير الصحة تشير إلي أن الفترة القادمة هى الأخطر فى أزمة فيروس كورونا، لذلك البنك المركزى أراد تخفيف حدة استخدام النقدى.





وأشار رئيس البنك المركزي أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج "كل يوم" المذاع على قناة"on e" إلى أن قرار البنك المركزى وقائي صحى، لافتا إلى أن البنك سيعيد النظر فى القرار بعد 15 يومًا.





وأكد محمد الإتربي، أن كل التعاملات البنكية كما هى، ولكن تم وضع حد أقصي للسحب فقط، وذلك من أجل تخفيف التزاحم والتجمعات.



