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فن

صفاء جلال تسترجع ذكرياتها مع الزعيم وتروج لمسلسلها الجديد معه

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:02 ص
صفاء جلال
صفاء جلال
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة صفاء جلال صورة جديدة تجمعها بعدد كبير من نجوم عمل "صاحب السعادة "وذلك على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت على الصورة: "من أجمل الأعمال اللي شاركت فيها مع الزعيم عادل إمام استنونى في رمضان مع الزعيم في مسلسل "فالنتينو". 

وجاءت الكثير من التعليقات على الصورة وأبرزها:

مسلسل جميل بتفرج عليه كل ما بيجى 

الزعيم دائمًا متألق وكل أعماله عظيمة وعايشة جوانا 

موفقة يا حبيبتي مستنيينك اكيد 

يذكر ان آخر أعمال صفاء جلال مسلسل "سابع جار: فى جزءه الثاني ومن المقرر بدء تصوير الجزء الثالث من المسلسل قريبا.

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