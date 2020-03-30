صفاء جلال تسترجع ذكرياتها مع الزعيم وتروج لمسلسلها الجديد معه

نشرت الفنانة صفاء جلال صورة جديدة تجمعها بعدد كبير من نجوم عمل "صاحب السعادة "وذلك على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وكتبت على الصورة: "من أجمل الأعمال اللي شاركت فيها مع الزعيم عادل إمام استنونى في رمضان مع الزعيم في مسلسل "فالنتينو".
وجاءت الكثير من التعليقات على الصورة وأبرزها:
مسلسل جميل بتفرج عليه كل ما بيجى
الزعيم دائمًا متألق وكل أعماله عظيمة وعايشة جوانا
موفقة يا حبيبتي مستنيينك اكيد
يذكر ان آخر أعمال صفاء جلال مسلسل "سابع جار: فى جزءه الثاني ومن المقرر بدء تصوير الجزء الثالث من المسلسل قريبا.