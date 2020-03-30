بعد أزمة كورونا.. قرار صادم بشأن عدد الأجانب في الدوري السعودي

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مصير "الأجانب السبعة"، في قائمة كل فريق بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



والأيام الماضية، شهدت تأكيدات من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، باستمرار "الأجانب السبعة" في قائمة كل فريق، وعدم تقليص هذا العدد، في العامين القادمين على أقل تقدير.



وكشفت صحيفة "الرياض"، عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يدرس حاليًا فكرة إلغاء قراره السابق، الذي تضمن استمرار تواجد سبعة محترفين أجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والمسابقات الكروية المحلية بشكل عام.



وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا التراجع في القرار، يأتي بسبب الأعباء المالية المكلفة لاستقدام هذا العدد، خصوصًا بعد تداعيات وباء فيروس "كورونا" المستجد، وتأثيره على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وهو مادعا أندية عالمية شهيرة إلى إعادة النظر في تعاقداتها ورواتب محترفيها وأجهزتها الفنية.



وأوضحت أن الأندية ستتحمل الجزء الأكبر من تكاليف التعاقد مع الأجانب الأربعة، أو التجديد لبعض اللاعبين المحترفين المتواجدين حاليًا في قائمتها.



جدير بالذكر أن معالي وزير المالية، كان قد صرح في مؤتمر صحفي، بأنه سيتم تخفيض حجم الإنفاق في مجال الرياضة، خلال الفترة القادمة.

